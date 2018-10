Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit starken Rückgängen

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Donnerstag im späten europäischen Handel deutlich schwächer gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 71,91 Dollar und damit um satte 1,72 Prozent weniger als am Mittwoch. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 81,47 Dollar gehandelt.

Die Ölpreise gerieten im Umfeld stark fallender Aktienmärkte seit gestern ebenfalls unter Druck, schreiben die Commerzbank-Analysten in ihrer Tagesinfo. Zusätzlich verstärkt wurde der Preisrückgang durch einen unerwartet kräftigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände, den das API zur Wochenmitte nach Handelsschluss für die vergangene Woche berichtet hatte.

Am Donnerstag am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.213,70 Dollar und damit klar höher gegenüber dem Schlusskurs von Mittwoch von 1.194,00 Dollar. Hier wirkt die gestiegene Risikoaversion an den Finanzmärkten unterstützend, hieß es aus dem Handel.

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 81,47 83,09 -1,95 WTI 71,91 73,17 -1,72 OPEC-Daily 82,6 83,17 -0,69 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.213,70 1.194,00 +1,65 Silber 14,49 14,32 +1,19 Platin 829,51 820,86 +1,05 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 134,80 134,70 +0,07 Kakao 2.083,00 2.088,00 -0,24 Zucker 364,20 356,50 +2,16 Mais 173,25 173,25 +0,00 Sojabohnen 877,25 878,75 -0,17 Weizen 207,00 207,00 +0,00 ~