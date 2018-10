Prager Börse schließt klar im Minus

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Donnerstag klar im Minus geschlossen. Der tschechische Leitindex PX fiel um 1,23 Prozent auf 1.083,68 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,76 (Vortag: 0,65) Mrd. tschechischen Kronen.

Am Vortag hatte sich der tschechische Aktienmarkt dem sehr schwachen europäischen Börsenumfeld noch entziehen und geringfügig zugelegen können. Am heutigen Handelstag gelang ihm dies nicht erneut und so verzeichnete er ebenso wie die Leitbörsen in Europa klare Abschläge.

Die Verluste im PX zogen sich quer durch alle Branchen. Die größten Verlierer mit jeweils mehr als dreiprozentigen Kursabschlägen waren die Aktien von CETV (minus 3,08 Prozent) und Vienna Insurance (minus 3,06 Prozent). Unter die Räder gerieten auch die Anteilsscheine des Limonadenherstellers Kofola (minus 1,90 Prozent) und die Titel des Softwarekonzerns Avast (minus 1,79 Prozent).

Bei den Banken verzeichneten Komercni Banka (minus 1,60 Prozent) und Moneta Money Bank (minus 1,36 Prozent) deutliche Verluste. Die Titel der Erste Group hingegen beendeten den Handelstag um 0,48 Prozent höher. Zulegen konnten im PX daneben nur die Anteilsscheine von PF Nonwovens (plus 1,57 Prozent).

