Warschauer Börse schließt deutlich schwächer

Warschau (APA) - Die Warschauer Börse hat am Donnerstag deutlich schwächer geschlossen. Der WIG-30 brach um 1,64 Prozent auf 2.459,23 Einheiten ein. Der breiter gefasste WIG gab um 1,56 Prozent auf 55.941,06 Punkte nach.

In Einklang mit dem europäischen Börsenumfeld ging es in Warschau den zweiten Handelstag in Folge deutlich nach unten. Zuvor hatten bereits die Aktienmärkte in Asien und den USA starke Verluste hinnehmen müssen.

Im WIG-30 gab es keine Kursgewinner. Mit ING Bank Slaski und Cyfrowy Polsat beendeten lediglich zwei Werte den Handelstag unverändert. Die restlichen Titel verzeichneten teils deutliche Abschläge. Ans untere Ende des Kurszettels rutschten die Titel des Schienentransportunternehmens PKP Cargo mit einem Minus von 4,64 Prozent und die Anteilsscheine des Chemiekonzerns Grupa Azoty mit einem Kursabschlag von 4,24 Prozent.

Mit Play (minus 3,70 Proent), Grupa Lotos (minus 3,67 Prozent) , CCC (minus 3,48 Prozent) und LPP (minus 3,35 Prozent) verzeichneten vier weitere Werte Kursverluste von mehr als drei Prozent.

