Mehrere Menschen bei Unfall mit Reisebus schwer verletzt

Hockenheim (APA/AFP) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Reisebus und einem Sattelschlepper sind am Donnerstagnachmittag in Baden-Württemberg mehrere Menschen schwer verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium in Mannheim mitteilte, war der Bus aus unbekannten Gründen auf einer Landstraße auf die Gegenfahrbahn geraten. Er sei von Schwetzingen aus in Richtung Speyer unterwegs gewesen.

Über die Gesamtzahl der Verletzten lagen laut Polizei zunächst keine Informationen vor. Die Landesstraße 722 wurde wegen des Unfalls vorerst voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.