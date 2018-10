Börse London fährt hohe Verluste ein - FTSE-100 verliert 1,9%

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Donnerstag in einem tiefroten Umfeld ebenfalls mit klaren Verlusten geschlossen. Die Ausverkaufsstimmung machte nach einem Rundumschlag an der Wall Street, in Asien und in Kontinentaleuropa auch auf den britischen Inseln nicht halt.

Der FT-SE-100 Index beendete den Handelstag bei 7.006,93 Punkten und einem beachtlichen Minus von 138,81 Einheiten oder 1,94 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 14 Gewinner und 84 Verlierer gegenüber. Drei Titel notierten ohne Veränderung.

Im Londoner Leitindex sackten Aktien des Finanzverwalters Hargreaves Lansdown um mehr als 5 Prozent ab und lagen damit unter den stärksten Verlierern. In einem aktuellen Trading Update hatte das Unternehmen von einer unsicheren Marktumgebung gesprochen.

An der Spitze der Kurstafel konnten sich die Aktien der Goldförderer Randgold und Fresnillo behaupten: Sie legten um mehr als 8 Prozent zu. Die Verluste an den Aktienbörsen hatten zuletzt dem Goldpreis klaren Aufwind beschert.

Einem aktuellen Tradingupdate zufolge konnte der Papierkonzern Mondi im vergangenen Quartal von höheren durchschnittlichen Verkaufspreisen sowie guten operativen Ergebnissen profitieren. Die Aktie zeigte dennoch nahezu unbewegt zum Vortageskurs.

Bei den Londoner Mittelwerten, im FTSE-250, stürzten Aktien des Geologiespezialisten Keller Group um mehr als 25 Prozent ab. In der Asien- und Pazifiksparte erwartet das Unternehmen nun einen Verlust statt vormals grüner Zahlen. Die Marktumgebung in Fernost, insbesondere in Malaysia, ist dem Unternehmen zufolge herausfordernd.

