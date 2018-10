US-Senator droht Saudi-Arabien im Fall Khashoggi mit Sanktionen

Istanbul (APA/Reuters) - Der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses im US-Senat hat Saudi-Arabien mit Sanktionen gedroht. Sollte das Königreich hinter dem Verschwinden und vermuteten Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi stecken, müssten Strafmaßnahmen gegen die höchste Ebene der saudi-arabischen Regierung verhängt werden, sagte der Republikaner Bob Corker am Donnerstag.

Der US-Kongress werde kein Waffengeschäft an Saudi-Arabien mehr passieren lassen, sagte Corker. US-Präsident Donald Trump lehnte es bisher ab, Investitionen Saudi-Arabiens in den USA zu untersagen. Der Golfstaat würde dann sein Geld lediglich in Russland oder China anlegen, sagte Trump. Zuvor hatte er erklärt, US-Ermittler hätten sich eingeschaltet, um bei der Aufklärung des Falls zu helfen. Die Türkei akzeptierte einen Vorschlag Saudi-Arabiens, in einer gemeinsamen Kommission die Umstände des Verschwindens von Khashoggi zu untersuchen.

Die türkische Polizei geht Ermittlerkreisen zufolge davon aus, dass der prominente regierungskritische Journalist im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul ermordet wurde. Saudi-Arabien weist das zurück.

(Alternative Schreibweisen: Dschamal Chaschukdschi, Chaschoggi)