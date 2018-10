Volleyball: Aich/Dob mit Champions-League-Auftaktsieg in Groningen

Groningen (APA) - Österreichs Herren-Meister Aich/Dob steht mit einem Bein in der zweiten Runde der Volleyball-Champions-League. Am Donnerstag feierten die Kärntner beim niederländischen Champion Groningen im Erstrundenhinspiel einen 3:1-(24,22,-23,18)-Erfolg und gehen damit als Favorit in die Rückpartie am kommenden Mittwoch (20.25 Uhr) in Klagenfurt.

Topscorer des Duells war Aich/Dobs ÖVV-Teamspieler Maximilian Landfahrer mit 20 Punkten.

Ergebnis der Volleyball-Champions-League, 1. Runde, Hinspiel: Groningen - Aich/Dob 1:3 (-24,-22,23,-18). Rückspiel am Mittwoch (20.25 Uhr) in Klagenfurt.