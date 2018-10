Olympia: Golferin Spitz holte bei Jugendspielen Bronze

Buenos Aires (APA) - Die Golferin Emma Spitz hat bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen (YOG) in Buenos Aires die Bronzemedaille geholt. Die Niederösterreicherin war am Donnerstag als Drittplatzierte mit zwei Schlägen Rückstand auf das Führungsduo in den Finaltag gestartet. Bronze gewann sie schlussendlich im Stechen gegen die am Ende zweitplatzierte Alessia Nobilio (ITA) und Yuka Saso (JPN), die Vierte wurde.

Nach zwei Bogeys auf den ersten beiden Bahnen steigerte sich Spitz und schrieb auf ihrer Runde schlussendlich zwei über Par an. Die 18-Jährige lag bei insgesamt 214 Schlägen damit gleichauf mit Nobilio und Saso. Im Dreikampf um die Ränge hinter der siegreichen Australierin Grace Kim (211) schrieb Spitz ein Par an, Nobilio holte mit einem Birdie Silber.