Billard: Ouschan-Aus bei Heimturnier - He, Lechner noch im Rennen

Klagenfurt (APA) - Österreichs Billard-Asse Albin Ouschan, Mario He und Maximilian Lechner haben am Donnerstag bei der zur Dynamic Billard Euro Tour zählenden Veranstaltung im Klagenfurter Sportpark einen schlechten Start im 9er-Ball erwischt. Vor allem für Ouschan lief es denkbar ungünstig: Just bei seinem Heimturnier musste er nach zwei Niederlagen bereits den Hut nehmen.

He und Lechner sind noch im Rennen. Sie kämpfen nach je einer Niederlage und einem Sieg in der Hoffnungsrunde am Freitag weiter.