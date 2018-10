Asche von 1998 ermordetem Schwulen wird in Washington beigesetzt

Washington (APA/AFP) - 20 Jahre nach dem schockierenden Mord an einem homosexuellen Studenten in den USA werden dessen sterblichen Überreste in Washington beigesetzt. Die Asche von Matthew Shepard soll am 26. Oktober in der Washington National Cathedral beigesetzt werden, wie die Kirchenverantwortlichen am Donnerstag mitteilten.

Der 21-jährige Shepard war 1998 im US-Bundesstaat Wyoming entführt, verprügelt und ausgeraubt worden. Seine Peiniger banden ihn anschließend an den Zaun einer Farm, wo ihn Radfahrer 18 Stunden später schwer verletzt entdeckten. Shepard starb mehrere Tage später im Krankenhaus. Die brutale Attacke sorgte landesweit für Entsetzen und wurde zum traurigen Symbol für schwulenfeindliche Gewalt.

Der Mord war auch einer der Gründe für ein Gesetz gegen Hass-Verbrechen gegen Minderheiten, das 2009 beschlossen wurde. Damit können Straftaten gegen Farbige, Homosexuelle, Behinderte oder Angehörige von religiösen Minderheiten juristisch schärfer verfolgt werden.

Shepards Eltern hatten sich nach seinem Tod gegen eine letzte Ruhestätte für ihren Sohn entschieden. Sie befürchteten eine Grabschändung durch Schwulenfeinde, wie US-Medien berichteten. Bei der Trauerfeier für Shepard hatte es damals homophobe Proteste gegeben.