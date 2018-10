Übersicht über die Filmstarts der Woche

Wien (APA) - Ab 18. Oktober:

~ JOHNNY ENGLISH - MAN LEBT NUR DREIMAL GB/USA/F 2018 89 min Regie: David Kerr Mit: Rowan Atkinson, Emma Thompson, Olga Kurylenko, Ben Miller, Jake Lacy www.johnnyenglish.at; www.johnnyenglishmovie.com DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA066 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Im dritten Teil des Spionageklamauks kehrt Rowan Atkinson als Geheimagent Johnny English aus dem Vorruhestand zurück, um einem Hackerangriff auf Großbritannien aufzuklären. Weil alle anderen Agenten durch die Cyberattacke enttarnt wurden, bleibt English die letzte Hoffnung der Premierministerin (Emma Thompson). Mit der Digitalisierung hat der tollpatschige Spion nicht viel am Hut. Er verfährt nach dem Motto: Wer kein Handy hat, kann auch nicht geortet werden. Doch schon bald macht er Bekanntschaft mit dem Feind. „Johnny English - Man lebt nur dreimal“ setzt auf Agentenklischees und dem von „Mr. Bean“ bekannten Slapstick. In Nebenrollen sind auch Ex-Bondgirl Olga Kurylenko („Ein Quantum Trost“), Ben Miller („Paddington 2“) und Jake Lacy („Rampage“) zu sehen.

Ab 19. Oktober:

~ DER VORNE D 2018 91 min Regie: Sönke Wortmann Mit: Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters, Justus von Dohnanyi, Iris Berben, Serkan Kaya www.dervorname.de DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA067 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Es sollte ein gemütliches Abendessen werden, zu dem der linksliberale Literaturprofessor Stephan und seine Frau Elisabeth, eine Lehrerin mit Doppelnachnamen, deren Bruder Thomas samt seiner schwangeren Freundin Anna sowie den Familienfreund René einladen. Die Party im gepflegten Eigenheim läuft jedoch bald völlig aus dem Ruder, als Thomas damit herausplatzt, wie er seinen Sohn zu nennen gedenkt: Adolf. Während der Streit ins Bodenlose zu eskalieren scheint, schreit man einander Wahrheiten ins Gesicht, die eigentlich besser ungesagt blieben. Erfolgsregisseur Sönke Wortmann verfilmte mit „Der Vorname“ den gleichnamigen französischen Bühnen- und Filmhit. Mit Stars wie Christoph Maria Herbst und Caroline Peters.

~ CIAO CHERIE A 2017 87 min Regie: Nina Kusturica Mit: Nahoko Fort-Nishigami, Simonida Selimovic, Ayo Aloba; Mahamad Abdiasis www.ciaocherie.com DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA068 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Nina Kusturicas dritter Langfilm „Ciao Cherie“, der heuer bei der Diagonale Premiere feierte, verdichtet die Welt in einem Ottakringer Callshop: Dort sitzen Menschen aus aller Welt, um mit ihren Liebsten in Kontakt zu bleiben. Dabei geben die episodenhaften Telefongespräche Einblicke in den Alltag ganz unterschiedlicher Protagonisten und ihren emotionalen Zuständen, die zwischen hoffnungsvoll und trauernd oszillieren. Und natürlich hat auch die Callshop-Besitzerin selbst etwas zu erzählen... Gedreht hat die österreichisch-bosnische Filmemacherin Kusturica sowohl mit Profis wie mit Laiendarstellern.

~ DOGMAN F/I 2018 102 min Regie: Matteo Garrone Mit: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli www.dogman-film.de DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA069 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Er ist ein Underdog, wie er im Buche steht: Der schmächtige Marcello (Marcello Fonte) verdingt sich in einem kleinen italienischen Städtchen als Hundefriseur. Und ebenso bullig wie ein Teil seiner Kunden ist auch Freund Simone (Edoardo Pesce), ein grobschlächtiger Haudrauf, der die Bewohner im Viertel tyrannisiert. Doch Marcello steht zu seinem Kumpel, wenngleich diese Beziehung immer einseitiger verläuft und bald auf eine harte Probe gestellt wird. „Gomorrha“-Regisseur Matteo Garrone hat mit „Dogman“ ein hartes Drama über Freundschaft, Männlichkeit und Unterdrückung inszeniert, bei dem allen voran Fonte mit seiner eindringlichen Darstellung punktet - und dafür heuer in Cannes als bester Schauspieler prämiert wurde.

~ DER AFFRONT F/CYP/B/F/USA 2017 112 min Regie: Ziad Doueiri Mit: Adel Karam, Kamel El Basha, Camille Salameh, Diamand Abou Abboud https://www.filmladen.at/film/der-affront ~ Es sind zwar nur einige Tropfen Wasser, aber sie haben große Auswirkungen: In Beirut löst ein illegal montiertes Abflussrohr zwischen dem gebürtigen Libanesen Toni und dem palästinensischen Flüchtling Yasser einen handfesten Streit aus. Beschimpfungen fallen, die nicht zurückgenommen werden, und die Situation eskaliert. Letztendlich landet „Der Affront“ vor Gericht, wo sich in Ziad Doueiris Oscar-nominiertem Film die Erzählung über Ursache und Wirkung sowie die Auswüchse männlicher Egos weiter zuspitzt. Gleichzeitig wird aber auch viel von einem Land erzählt, dessen Bewohner mit Gegenwart wie Vergangenheit zu kämpfen haben.

~ CHAMPAGNER & MACARONS - EIN UNVERGESSLICHES GARTENFEST F 2018 98 min Regie: Agnes Jaoui Mit: Agnes Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Lea Drucker, Kevin Azais, Nina Meurisse http://verleih.polyfilm.at/Champagner&Macarons/index.htm ~ In der deutschen Version der französischen Komödie trägt der Film den Zusatz „Ein unvergessliches Gartenfest“. Tatsächlich geht es ziemlich hoch her bei der Einweihungsfeier, die die erfolgreich im TV-Geschäft tätige Nathalie auf ihrem Anwesen schmeißt. Eingeladen in das üppige Haus vor den Toren der französischen Hauptstadt sind Möchtegern-Berühmtheiten, Trendsetter, sogenannte Influencer, Künstler und andere exaltierte Gestalten. Sukzessive geraten die Festivitäten außer Kontrolle, Gegensätze prallen aufeinander, Geheimnisse werden offenbart. Regisseurin Agnes Jaoui, die auch auf der Leinwand agiert, hat das Skript zum Film zusammen mit Jean-Pierre Bacri verfasst.

~ KRYSTAL USA 2017 93 min Regie: William H. Macy Mit: Nick Robinson, Rosario Dawson, Jacob Latimore, William H. Macy, Felicity Huffman, Kathy Bates, William Fichtner https://krystal.kinostar.com DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA070 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Drogen, Prostitution, Alkohol und Gewalt vereint in einer Liebeskomödie: „Krystal“ ist die Geschichte des Teenagers Taylor Ogburn (Nick Robinson), der sich in eine rund 20 Jahre ältere Frau verliebt. Bereits nach kurzer Zeit findet er heraus, dass die Frau seiner Träume keine einfache Partie ist: Sie war Alkoholikerin, Prostituierte und Heroin-Konsumentin. Zudem hat sie einen Sohn, der beinahe im selben Alter wie Taylor selbst ist. In dem Liebesdrama unter der Regie von William H. Macy, der bisher eher als Schauspieler in Erscheinung getreten ist, leidet der 18-jährige Taylor an einer Herzkrankheit, die es ihm de facto unmöglich macht, sich zu verlieben. Bis er Krystal (Rosario Dawson) kennenlernt, hatte er keinen Sex, keine Liebesbeziehungen und keinen Tropfen Alkohol zu sich genommen, denn immer wenn er Stress ausgesetzt ist, droht ein Herzstillstand.

~ PLOEY - DU FLIEGST NIEMALS ALLEIN B/ISL 2018 83 min Regie: Arni Asgeirsson https://ploey.kinostar.com ~ Der Hauptdarsteller dieser isländisch-belgischen Koproduktion, das ist ein putziges Goldregenpfeifer-Küken namens Ploey. Ploey zwar hat zuckersüße Kulleraugen, ein flottes Mundwerk und einen kecken, hellbraunen Haarschopf, fliegen aber kann das Küken noch nicht. Zudem gerät Ploey auch noch in die Fänge einer Katze. Als sich seine Familie zur Herbstzeit gen Süden aufmacht, da ist das kleine Küken nicht mit dabei. Alleine und zu Fuß sucht Ploey nun den Weg in Richtung Paradise Valley. Dorthin also, wo es warm und angenehm sein soll. Die Regie besorgt zu diesem bunten, 83 Minuten währenden Animationsabenteuer hat der 1972 im isländischen Reykjavik geborene Arni Asgeirsson.