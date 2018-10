Wiener Börse startet im Plus - ATX legt 0,81 Prozent zu

Wien (APA) - Nach zwei starken Verlusttagen in Folge hat der Wiener Aktienmarkt den Handel am Freitag wieder mit höherer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.230,11 Zählern um 26 Punkte oder 0,81 Prozent über dem Donnerstag-Schluss (3.204,11). Bisher wurden 333.389 (Vortag: 631.924) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Auch an Europas Leitbörsen ging es zum Wochenschluss wieder etwas bergauf. Am Mittwoch und Donnerstag hatten vor allem die Sorgen vor rasch anziehenden US-Zinsen und einer möglichen Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China hatten die Börsen international ins Trudeln gebracht.

An die Spitze der Wiener Kurstafel kletterten Do&Co mit plus 4,37 Prozent auf 71,70 Euro. Am gestrigen Donnerstag waren die Papiere des Caterers noch um mehr als fünf Prozent abgerutscht. Gesucht waren am Freitag auch Porr (plus 3,40 Prozent) und AT&S (plus 2,66 Prozent).

