Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag in der Gewinnzone

Wien (APA) - Nach zwei starken Verlusttagen in Folge hat sich die Wiener Börse am Freitag im Frühhandel in der Gewinnzone präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.226,67 Punkten nach 3.204,11 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Plus von 22,56 Punkten bzw. 0,70 Prozent.

Auch an Europas Leitbörsen ging es zum Wochenschluss wieder etwas bergauf. Am Mittwoch und Donnerstag hatten vor allem die Sorgen vor rasch anziehenden US-Zinsen und einer möglichen Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China hatten die Börsen international ins Trudeln gebracht.

Nun könnten jedoch Schnäppchenjäger die niedrigeren Kurse für einen Einstieg nutzen, hieß es aus dem Handel. Auch die Vorgaben aus Asien zeigen sich am Freitag wieder freundlicher, obwohl es in den USA am Donnerstag weitere Abschläge gegeben hatte. Dennoch sollten Experten zufolge die Anleger weiterhin Vorsicht walten lassen.

Unternehmensseitig blieb es in der Früh noch ruhig. Im weiteren Handelsverlauf dürften die Investoren dann vor allem auf die beginnende US-Berichtssaison blicken. Die Großbanken JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup werden heute ihre Ergebnisse vorlegen.

An die Spitze der Wiener Kurstafel kletterten Do&Co mit plus 4,51 Prozent auf 71,80 Euro. Am gestrigen Donnerstag waren die Papiere des Caterers noch um mehr als fünf Prozent abgerutscht. Gesucht waren am Freitag auch Porr (plus 2,34 Prozent) und AT&S (plus 2,55 Prozent).

Auch FACC zogen um 1,85 Prozent auf 16,54 Euro an. Am kommenden Montag wird der Flugzeugausrüster seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2018/19 bekanntgeben.

Der ATX wurde zudem von den Kursgewinnen in Industriewerten unterstützt. So gewannen Schoeller-Bleckmann 2,54 Prozent, Wienerberger stiegen um 1,07 Prozent und Lenzing zogen um 2,05 Prozent an.

Der ATX Prime notierte bei 1.625,88 Zählern und damit um 0,64 Prozent oder 10,38 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 24 Titel mit höheren Kursen, zwölf mit tieferen und einer unverändert. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 609.534 (Vortag: 958.195) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 17,01 (24,79) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

