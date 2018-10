Polizei sucht Diebe von Reitsätteln in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt (APA) - Die Polizei sucht nach zwei Männern als mutmaßliche Diebe von Reitsätteln in Wiener Neustadt. Dem Duo, von dem am Freitag auch Fotos veröffentlicht wurden, wird ein Schaden von 10.000 Euro angelastet.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich sollen sich die Beschuldigten am Mittwochnachmittag vergangener Woche während der „Apropos Pferd“ in der Arena Nova in einen Messestand der Veranstaltungshalle 3 eingeschlichen haben. Sie sollen dort sieben Western-Reitsättel gestohlen haben. Sachdienliche Hinweise werden an das Stadtpolizeikommando Wiener Neustadt, Polizeiinspektion Josefstadt, unter Tel.: 059133/3393 erbeten.