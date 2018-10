Richter in Pakistan für Kritik an Armee entlassen

Islamabad (APA/dpa) - Ein Richter am zweithöchsten Gericht Pakistans ist nach Kritik an der Armee gefeuert worden. Präsident Arif Alvi habe in der Nacht auf Freitag die Entlassung von Shaukat Siddiqi als Richter am Islamabad High Court angeordnet, hieß es in einer Erklärung des Justizministeriums.

Der Oberste Justizrat, eine Behörde, die sich mit Beschwerden über Richter beschäftigt, habe davor die Entlassung Siddiqis wegen „übler Nachrede über eine staatliche Institution“ empfohlen, hieß es in der Erklärung weiter.

Siddiqi hatte Mitte Juli kurz vor den Parlamentswahlen in der südasiatischen Atommacht bei einer Veranstaltung den Militärgeheimdienst ISI der Versuche beschuldigt, sich in die Wahlen einzumischen.

Seine Kommentare bestärkten jene, die das Militär verdächtigten, sich zugunsten der Partei - und späterem Wahlsieger - „Bewegung für Gerechtigkeit“ von Imran Khan in die Wahlen einzumischen. Siddiqi sagte nach seiner Entlassung zu lokalen Medien, er habe damit gerechnet. Der Wahlkampf und die Wahl waren von Manipulationsvorwürfen gegenüber der Armee begleitet.