Europas Leitbörsen am Vormittag wieder im Plus

Frankfurt am Main (APA) - An den europäischen Leitbörsen stehen nach der Kurskorrektur der vergangenen zwei Tage die Zeichen wieder auf Erholung. Am Vortag hatte die Angst vor einem Zinsanstieg in den USA noch weltweit für Kursverfälle gesorgt.

Bei den Konjunkturdaten steht unterdessen ein unspektakulärer Tag auf dem Programm: außer dem Michigan-Sentiment für Oktober in den USA gibt es keine Datenveröffentlichungen mit Impulspotential für die Aktienmärkte.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.10 Uhr mit plus 0,65 Prozent oder 20,95 Punkte bei 3.230,14 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg 0,89 Prozent oder 103,10 Zähler auf 11.642,45 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,39 Prozent oder 27,46 Einheiten auf 7.034,39 Punkte.

An der Spitze des Euro-Stoxx-50 hievten sich die Aktien des Luxusgüterkonzerns Kering mit einem Plus von mehr als 3 Prozent. Bei den Sektoren in Europa gab es ein klares Plus bei den Technologie- und Finanzwerten.

Im weit gefassten Euro-Stoxx-Index hielten sich wie bereits am Vortag Dialog Semiconductor mit mehr als plus 4 Prozent ganz oben. Der britische Chipentwickler tritt einen Teil seines Geschäfts und Know-hows an Apple ab und bekommt im Gegenzug künftige Aufträge vom iPhone-Konzern zugesichert. Das wurde am gestrigen Donnerstag bekannt gegeben.

In London hielten sich Aktien des Investmenttrusts Scottish Mortgage mit mehr als 5 Prozent Plus an der Spitze im Leitindex FTSE-100. Darüber hinaus gab es Gewinne bei den Rohstoffwerten. Rio Tinto, Anglo American und Antofagasta konnten jeweils knapp 2 Prozent zulegen.

Verluste in London gab es unterdessen für die Zigarettenhersteller Imperial Brands mit minus 5 Prozent und British American Tobacco mit minus dreieinhalb Prozent.

