Österreichische Treibstoffpreise unter dem EU-Durchschnitt

Wien/Brüssel (APA) - Laut neuem Treibstoffpreis-Monitor der EU-Kommission, den das Nachhaltigkeitsministerium am Freitag veröffentlicht hat, liegen die österreichischen Treibstoffpreise für Eurosuper 95 und Diesel unter dem EU-Schnitt.

Die durchschnittlichen Treibstoffpreise an der Tankstelle (inklusive Steuern) betrugen per 8. Oktober für Eurosuper 95 in Österreich 1,334 Euro pro Liter und im EU-Durchschnitt 1,494 Euro pro Liter. Der Preis lag damit in Österreich um 16 Cent pro Liter unter dem EU-Durchschnitt.

Die Dieselpreise waren in Österreich ebenfalls billiger als im EU-Durchschnitt. Die Bruttopreise für Dieselkraftstoff betrug in Österreich 1,308 Euro pro Liter und im EU-Durchschnitt 1,414 Euro pro Liter. Der Bruttopreis für Dieselkraftstoff lag demnach in Österreich um 10,6 Cent pro Liter unter dem EU-Durchschnitt.

Die durchschnittlichen Nettopreise (ohne Steuern und Abgaben) waren in Österreich hingegen leicht teurer als im EU-Durchschnitt. Eurosuper 95 lag mit 0,618 Euro pro Liter um 0,3 Cent und Diesel mit 0,68 Cent pro Liter um 1,1 Cent über dem EU-Durchschnitt.