Ratte legte Stromversorgung in Teilen von Klagenfurt lahm

Klagenfurt (APA) - Eine Ratte hat am Freitag in den frühen Morgenstunden die Stromversorgung in Teilen der Stadt Klagenfurt lahmgelegt. Wie die Energie Klagenfurt GmbH in einer Aussendung mitteilte, hatte das Tier in einer 20-kV-Trafostation einen elektrischen Überschlag verursacht - dadurch kam es zu einem Ausfall von sieben weiteren Trafostationen.

Laut Informationen des Energieversorgers waren 1.367 Kunden in den Stadtteilen Waidmannsdorf und Viktring betroffen: Sie hatten von 4.00 bis 6.00 Uhr keinen Strom. Monteure der Energie Klagenfurt GmbH stellten die Stromversorgung wieder her, wegen der Rauchentwicklung in der Trafostation stand auch die Feuerwehr im Einsatz.