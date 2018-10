Industrieproduktion in EU-28 und Eurozone im August gestiegen

Luxemburg/Brüssel (APA) - Die Industrieproduktion ist in der Eurozone und der EU insgesamt im August wieder gestiegen. Im Juni und Juli hatte es Rückgänge gegeben. Die Währungsunion verzeichnete im August gegenüber dem Vormonat ein Plus von 1,0 Prozent, die EU-28 konnten um 0,8 Prozent zulegen.

Den stärksten Anstieg verzeichnete dabei Malta (9,9 Prozent) vor Irland (8,0 Prozent) und Ungarn (3,8 Prozent). Nur Dänemark musste einen Rückgang (-4,5 Prozent) hinnehmen. Aus Österreich lagen keine August-Daten vor.

Im Juli hatte die Alpenrepublik ein Minus von 0,4 Prozent hinnehmen müssen. Allerdings war damals der Einbruch im EU-Durchschnitt mit 0,6 Prozent noch größer.

Im Jahresabstand - August 2017 zu August 2018 - gab es in der Währungsunion ein Plus von 0,9 Prozent und einen Anstieg in der EU-28 von 1,2 Prozent. Hier lag Irland mit +15,1 Prozent an der Spitze. Rückgänge gab es im Jahresvergleich u.a. für Dänemark (-3,9 Prozent), Portugal (-3,3 Prozent) und Luxemburg (-2,6 Prozent). Für Österreich gab es hier ebenfalls keine Jahresdaten.