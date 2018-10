Wiener Rentenmarkt am Vormittag kaum verändert

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich heute, Freitag, am späten Vormittag mit kaum veränderten Notierungen zum Vortag gezeigt - am Donnerstag hatten die Renten kräftige Gewinne in allen Laufzeiten eingefahren, ausgelöst durch eine Verkaufswelle an den Aktienbörsen. Zum Wochenausklang beruhigten sich die Märkte wieder, bei den meisten europäischen zehnjährigen Benchmark-Anleihen gab es kaum Renditebewegungen.

Am Nachmittag könnten Impulse von US-Konjunkturdaten kommen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Michigan-Sentiment, der Verbraucherumfrage der Universität Michigan, für Oktober. Die Vorgaben sind laut Rentenmarktexperten der Helaba aber „freundlich“ heißt es im Tagesausblick. „Die in dieser Woche abgeschwächten Aktiennotierungen belasten zwar tendenziell, dies dürfte aber erst in den kommenden Monaten deutlicher ins Gewicht fallen, falls sich diese Schwäche fortsetzen sollte“, meinen die Analysten.

Heute um 11.20 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 158,21 um 19 Ticks unter dem letzten Settlement von 158,40. Das bisherige Tageshoch lag bei 158,26, das Tagestief bei 157,95. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 31 Basispunkte. Der Handel verläuft bei schwachem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 168.211 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,48 (zuletzt: 1,48) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,73 (0,73) Prozent, die fünfjährige mit 0,05 (0,05) Prozent und die zweijährige lag bei -0,48 (-0,47) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 35 (zuletzt: 35) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 27 (16) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 21 (20) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 17 (17) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) zuletzt Bund 47/02 30 1,50 100,30 100,70 1,48 35 100,1 Bund 28/01 10 0,75 100,16 100,23 0,73 27 101,5 Bund 23/03 5 0,00 99,75 99,95 0,05 21 99,78 Bund 20/01 2 3,90 107,67 107,77 -0,48 17 107,75 ~