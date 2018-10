20-Jähriger nach Tankstellenüberfall in Wien-Simmering geschnappt

Wien (APA) - Ein 20-jähriger Mann ist am Mittwochvormittag in der Wohnung seiner Eltern in Wien-Simmering festgenommen worden. Der Österreicher gestand, am 20. August eine Tankstelle in der Simmeringer Hauptstraße überfallen und Geld geraubt zu haben, berichtete die Polizei am Freitag.

Der Täter hatte mit einer Kapuze über dem Kopf und einem Tuch vor dem Mund die Tankstelle betreten und die 56-jährige Kassierin bedroht. Dann nahm er Geld aus der Kassa und flüchtete. Verletzt wurde niemand. Zur Schadenssumme machte die Polizei keine Angaben.