Benedikt XVI. bei Heiligsprechung von Papst Paul VI. wohl nicht dabei

Vatikanstadt (APA/dpa) - Der emeritierte Papst Benedikt XVI. wird bei der Heiligsprechung seines Vorgängers Paul VI. am Sonntag in Rom wahrscheinlich nicht dabei sein. „Ich habe meine Zweifel, er ist nicht mehr so agil wie noch vor einigen Monaten“, sagte Kardinal Angelo Becciu, der Chef der Heiligsprechungskongregation, wie die katholische Nachrichtenagentur SIR berichtete.

Paul VI. war von 1963 bis 1978 Pontifex und hatte Joseph Ratzinger unter anderem zum Erzbischof von München und Freising und zum Kardinal ernannt. Er wird zusammen mit dem 1980 ermordeten Erzbischof von San Salvador, Oscar Romero, und fünf weiteren katholischen Männern und Frauen am Sonntag auf dem Petersplatz in Rom in das Verzeichnis der Heiligen aufgenommen.

Bei der Heiligsprechung von Papst Johannes XXIII. und Johannes Paul II. im Jahr 2014 war Benedikt noch dabei. Der emeritierte Papst ist mittlerweile 91 Jahre als und lebt zurückgezogen hinter Vatikanmauern.