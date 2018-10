Wiener Börse (Mittag) - ATX weiter im grünen Bereich

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Freitag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit etwas festerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.220,56 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 16,45 Punkten bzw. 0,51 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,72 Prozent, FTSE/London +0,69 Prozent und CAC-40/Paris +0,75 Prozent.

Damit hat sich der ATX nach zwei starken Verlusttagen in Folge zum Wochenschluss wieder etwas erholt. Auch an Europas Leitbörsen hat sich die Stimmung heute wieder aufgehellt, nachdem am gestrigen Donnerstag noch die Sorgen um rasch anziehende US-Zinsen und um eine mögliche Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China die Märkte auf Talfahrt geschickt hatte.

Datenseitig bleibt es heute ruhig. Die Zahlen zur Industrieproduktion in der Eurozone fielen überraschend gut aus. Am Nachmittag könnte noch das Michigan-Sentiment für Oktober in den USA für Bewegung sorgen. Daneben dürfte sich die Aufmerksamkeit der Anleger aber vor allem auf die beginnende US-Berichtssaison richten. Die Großbanken JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup werden ihre Ergebnisse vorlegen.

In Wien zogen Zumtobel und Do&Co um 3,29 bzw. 2,77 Prozent an. Beide Werte mussten am Vortag noch ein deutliches Minus von mehr als fünf Prozent hinnehmen.

Der ATX wurde insbesondere von den Kursgewinnen in Industriewerten unterstützt. So gewannen Schoeller-Bleckmann 3,12 Prozent, Wienerberger stiegen um 1,07 Prozent und Lenzing zogen um 1,41 Prozent an.

Für Agrana-Papiere ging es dagegen um satte 3,97 Prozent auf 17,40 Euro bergab. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Gewinnschätzungen für den Zucker-, Frucht- und Stärkekonzern nach unten korrigiert. Die Anlageempfehlung „Hold“ und das Kursziel von 20 Euro wurden indessen nicht angetastet.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 9.10 Uhr bei 3.233,03 Punkten, das Tagestief lag zum Sitzungsbeginn bei 3.199,47 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,49 Prozent höher bei 1.623,39 Punkten. Im prime market zeigten sich 21 Titel mit höheren Kursen, 14 mit tieferen und zwei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.396.199 (Vortag: 2.272.971) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 41,09 (59,88) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 156.610 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 5,65 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA257 2018-10-12/12:29