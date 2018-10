Medien: Streit um Durchsuchung von Saudi-Konsulat in Istanbul

Istanbul/Berlin (APA/AFP/dpa) - In der Affäre um den vermissten Journalisten Jamal Khashoggi verzögert sich die Durchsuchung des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul einem Medienbericht zufolge wegen eines Streits um die Befugnisse für die türkische Seite.

Die türkische Zeitung „Sabah“ berichtete am Freitag, Saudi-Arabien haben nur einer „visuellen“ Durchsuchung des Konsulatsgebäudes zugestimmt, in dem der saudi-arabische Regierungskritiker vergangene Woche verschwunden war. Die Türkei wolle aber auch nach Blutspuren suchen.

Demnach beharrt die türkische Polizei darauf, das chemische Mittel Luminol einsetzen zu dürfen, mit dem sich in der Kriminalistik auch geringste Mengen von Blut nachweisen lassen. Nun gebe es intensive Verhandlungen zwischen dem türkischen Außenministerium und Vertretern Saudi-Arabiens. Das Königreich hatte am Dienstag eingewilligt, dass die türkische Polizei das Konsulat durchsucht, doch fand die Durchsuchung bis Freitag nicht statt.

Türkische Ermittler gehen davon aus, dass Khashoggi im Konsulat ermordet wurde. Saudi-Arabien bestreitet dies, ist aber den Beweis schuldig geblieben, dass der Regierungskritiker das Gebäude lebend verließ. Der türkische Präsidentensprecher Ibrahim Kalin kündigte am Donnerstag eine gemeinsame Untersuchung mit Saudi-Arabien an. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu traf am Freitag dazu eine Delegation aus Riad ein.

Die türkischen Zeitungen „Milliyet“ und „Sözcü“ berichteten unterdessen, Khashoggis Smartwatch habe eine Auseinandersetzung im Konsulat aufgezeichnet, die an sein Telefon gesendet worden sei, das er draußen bei seiner Verlobten Hatice Cengiz gelassen hatte. Zuvor hatte die „Washington Post“ berichtet, türkische Ermittler hätten Ton- und Videoaufnahmen, die zeigten, wie der 59-Jährige im Konsulat verhört, gefoltert und ermordet wurde.

Unterdessen forderte auch die deutsche Regierung Saudi-Arabien auf, sich an der Aufklärung des Falls des verschwundenen Journalisten zu beteiligen. „Wir erwarten, dass schnell und glaubwürdig Aufklärung geschaffen wird“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte, Außenminister Heiko Maas habe dies Anfang der Woche auch vom saudischen Botschafter in Berlin erbeten. Seibert sagte, man nehme den im Raum stehenden Verdacht sehr ernst.

Auf die Frage, ob die deutsche Regierung zur Aufklärung seines Verschwindens keine Rüstungsexporte mehr nach Saudi-Arabien genehmigen werde, sagte Seibert, dies seien „zwei Dinge, die nicht miteinander verbunden sind“.