Leitbörsen in Fernost schließen in der Gewinnzone

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Freitag einheitlich Gewinne verzeichnet. Nach der Ausverkaufswelle wegen des Zinsanstiegs in den USA kehrt auch an den Börsen in Asien damit wieder etwas Ruhe ein. Am Vortag hatte der Leitindex in Shanghai noch mehr als 5 Prozent nachgegeben, in Tokio waren es ebenfalls knapp minus 4 Prozent gewesen.

Der Nikkei-225 Index in Tokio stieg zum Wochenabschluss um 103,80 Zähler oder 0,46 Prozent auf 22.694,66 Punkte. An der Spitze der Gewinner in Japan lagen die Papiere des Waferherstellers Sumco mit einem Plus von mehr als 8 Prozent. Ebenfalls unter den Tagesgewinnern lagen die Aktien der Elektronikkonzerne Taiyo Yuden, sowie Screen Holdings mit jeweils mehr als 4 Prozent Plus.

Auf der Verlierseite lagen am Freitag Aktien der Bahngesellschaften sowie die Versorger und Einzelhändler. Fast Retailing, J-Front und Family Mart verloren jeweils wenigstens 2 Prozent. Am unteren Ende rangierten die Papiere von Aeon mit minus 4,34 Prozent.

Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um solide 535,12 Zähler (plus 2,12 Prozent) auf 25.801,49 Einheiten und konnte damit seine gestrigen Verluste wieder teilweise gutmachen. Der Shanghai Composite stieg 23,45 Punkte oder 0,91 Prozent auf 2.606,91 Punkte und zeigte sich dagegen weitaus verhaltener.

Chinas Exporte sind trotz des Handelskriegs mit den USA im September stark gestiegen. In US-Dollar gerechnet, seien die Ausfuhren im Jahresvergleich um 14,5 Prozent gestiegen, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung der Zollbehörde in Peking. Analysten wurden vom Ausmaß des Anstiegs überrascht. Sie hatten im Mittel ein deutlich geringeres Wachstum der Exporte um 8,2 Prozent erwartet.

An der Börse in Hongkong konnten die Indexschwergewichte Tencent und AIA deutlich zulegen. Bei Tencent standen mehr als plus 8 Prozent zu Buche, bei AIA waren es 4,05 Prozent.

Auch an den anderen Börsen in Südostasien gab es durch die Bank Gewinne. In Korea konnte der Leitindex Kospi um knapp eineinhalb Prozent zulegen. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 34.733,58 Zählern mit plus 732,43 Punkten oder 2,15 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney gewann 13,1 Zähler oder 0,22 Prozent auf 6.006,60 Einheiten. Die Rohstoffwerte BHP, Rio Tinto und South32 konnten in „down under“ klar zulegen.