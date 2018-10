Brand in betreuter Wohneinrichtung in Voitsberg: Seniorin verletzt

Voitsberg (APA) - Bei einem Brand in einer betreuten Wohneinrichtung in Voitsberg in der Weststeiermark ist Donnerstagabend eine 76-jährige Bewohnerin verletzt worden. Das Feuer war in einem unterkellerten Zubau des Hauses ausgebrochen. Die Rauchgase drangen in die Wohnung im Erdgeschoß ein, wo die Frau eine Rauchgasvergiftung erlitt, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit.

Die Verletzte wurde im LKH Voitsberg ambulant behandelt. Die anderen Bewohner mussten das Gebäude für die Dauer der Löscharbeiten verlassen. Die Feuerwehren Voitsberg, Krems und Köflach standen mit acht Fahrzeugen und 43 Kräften im Einsatz. Die Ursache des Brandes war vorerst unklar. Einige Fahrräder, ein Moped und zwei Motorräder wurden schwer beschädigt.