Sexuelle Übergriffe 2 - Sachverständige am Wort

Korneuburg (APA) - Im Prozess um sexuelle Übergriffe im Bezirk Gänserndorf ist der Hauptbelastungszeuge am Freitag am Landesgericht Korneuburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt worden. Das danach präsentierte psychologische Gutachten einer vom Gericht bestellten Sachverständigen ergab, dass bei dem 15-Jährigen eine posttraumatische Belastungsstörung im Ausmaß einer schweren Körperverletzung vorliegt.

Der Bursch sei bis Anfang 2017 relativ unauffällig gewesen, ab Sommer 2017 habe sich die Symptomatik massiv verschlechtert. Im Sommer 2018 wurde er in einem Krankenhaus stationär aufgenommen, nachdem er bis dahin ambulant behandelt worden ist, so die Psychologin. Die in der Anklage angeführten Tathandlungen seien geeignet, ein derartiges Krankheitsbild auszulösen. Andere gleichwertige Ereignisse hätten von dem heute 15-Jährigen nicht angegeben werden können, sagte die Sachverständige. Durch die Verhaltensänderung sei es auch zu innerfamiliären Konflikten gekommen. Diese seien aber als Folge, nicht als Ursache der Belastungsstörung zu bewerten, so die Gutachterin. Bereits mit dem ersten Übergriff sei die Ursache für die Störung gelegt worden.

Warum der Bursch den Angeklagten auch nach den ersten Vorfällen immer wieder besuchte, erklärte sich die Sachverständige damit, dass er in der Wohnung des Beschuldigten auf einer materiellen Ebene „sehr viel an Benefit bekommen habe“. Gleichzeitig habe er aber auch gewusst, dass das, was dort mit ihm passiere, „nicht richtig“ sei. Auf die Frage von Verteidiger Roland Friis, warum der 15-Jährige dann ausgerechnet nach der letzten mutmaßlichen Vergewaltigung zum Beschuldigten habe ziehen wollen, erklärte die Psychologin, dass sich das für sie nicht widerspreche.

In der Schöffenverhandlung wurde auch ein etwa 15-minütiges, selbstgefilmtes „Prank“-Video vorgeführt. Darauf war der Hauptbelastungszeuge in der Wohnung des Beschuldigten zu sehen, der dem 38-Jährigen gemeinsam mit anderen Burschen Streiche mit Ketchup und Reinigungsmittel spielte. Außerdem erzeugte er mit einem Feuerzeug und einem Deo-Spray eine Stichflamme, die er auf die geschlossene Schlafzimmertür des Mannes richtete. Der Angeklagte zeigte sich in dem Video von den „Pranks“ (Streich, Anm.) angewidert. Als der Ex-Lokalpolitiker dem heute 15-Jährigen die Kamera entreißen wollte, verdrehte er dem Burschen kurz die Hand. Die Aufnahme stamme vom November 2017, erklärte der Beschuldigte.

Ein Zeuge, der eine Haftstrafe in der Justizanstalt Korneuburg absitzt, erklärte, früher im gleichen Haus wie der Angeklagte gewohnt zu haben. Dabei habe er laufend Dinge beobachtet, die „so nicht richtig waren“. Der Beschuldigte habe immer wieder Kinder „Oberschenkel aufwärts“ unsittlich berührt. Dies sei u.a. vor der Haustüre passiert, die Betroffenen seien Buben und Mädchen im Alter „zwischen zwölf und 14 Jahren“ gewesen. De Berührungen seien „sicher nicht freundschaftlich gewesen“. Zudem habe der 38-Jährige immer wieder Alkopops für die Kinder eingekauft und an diese weitergegeben.