Duo aus Vorarlberg brach in Schulen ein - 29.000 Euro Sachschaden

Bregenz (APA) - Zwei 20 und 17 Jahre alte Burschen sollen in Vorarlberg und im Grenzgebiet zur Schweiz und Deutschland zahlreiche Einbrüche in Schulen begangen haben. Sie erbeuteten dabei Bargeld in Höhe von rund 17.000 Euro und verursachten einen Sachschaden von rund 29.000 Euro, informierte die Vorarlberger Polizei. Insgesamt gehen über 20 Delikte auf das Konto der beiden Verdächtigen.

Seit einem Jahr sollen der 20-Jährige aus Fußach (Bezirk Bregenz) und der 17-Jährige aus Dornbirn alleine oder gemeinsam auf Einbruchstour gegangen sein. Vorwiegend wählten sie Schulen im unteren Rheintal, wurden aber auch in Lindau (Bayern) und St. Margrethen (Kanton St. Gallen) aktiv. Sie gingen teils mit brachialer Gewalt vor, um in die Gebäude zu gelangen, so die Polizei. Bei einer Hausdurchsuchung wurden bei dem 17-Jährigen zudem ein Schlagring sichergestellt. Die beiden gaben an, mit dem Geld ihren Lebensunterhalt und ihren Drogenkonsum finanziert zu haben. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.