Beach-Volleyball: Seidl/Waller im World-Tour-Achtelfinale in China

Yangzhou (APA) - Die Österreicher Robin Seidl/Philipp Waller haben beim World-Tour-4*-Turnier der Beach-Volleyballer in Yangzhou in China am Freitag das Achtelfinale erreicht. Nach einem 2:0-Gruppen-Sieg über die Russen Maxim Siwolap/Artem Jarsutkin und einem 2:0 über die Türken Murat Giginoglu/Volkan Gögtepe in der Zwischenrunde treffen die beiden am Samstag dort auf die Brasilianer Pedro Solberg/Bruno Schmidt.

In der vergangenen Woche hatten Seidl/Waller beim 3*-Turnier in Qinzhou in China nach dem Gruppensieg, insgesamt drei Erfolgen sowie einer Niederlage Endrang fünf belegt.