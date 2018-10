Bankomatgebühren - SPÖ fordert weiterhin generelles Verbot

Wien (APA) - Die SPÖ, größte Oppositionspartei im Parlament, spricht sich nach der teilweisen Aufhebung von Bestimmungen im Verbraucherzahlungskontogesetzes (VZKG) durch den Verfassungsgerichtshof (VfGH) weiter für ein generelles Verbot von Bankomatgebühren aus. Zudem müsse ein wohnortnaher Zugang zu Bankfilialen sichergestellt werden.

„Die Regierung muss jetzt alles in die Wege leiten, damit jeder in Österreich unentgeltlich zu seinem Bargeld kommt“, fordert SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Markus Vogl am Freitag in eine Pressemitteilung. Die SPÖ stehe bereit, bei einer entsprechenden Gesetzesreparatur im Nationalrat mitzugehen um sicherzustellen, dass es auch zu keinen zusätzlichen Kosten kommt. Der Regierung wirft Vogl Untätigkeit in Sachen Konsumentenschutz vor.

Ziel müsse sein, dass die Bevölkerung einen wohnortnahen Zugang zur unentgeltlichen Bargeldbehebung hat. Deshalb habe die SPÖ auch noch in der Regierung auf das Verbot der Bankomatgebühr gedrängt. „Wenn der Verfassungsgerichtshof nun Teile des Gesetzes als verfassungswidrig sieht, liegt es an uns als Gesetzgeber, eine Regelung zu finden, die verfassungskonform ist und das Ziel - unentgeltlicher Zugang zum eigenen Bargeld - erreicht wird“, so Vogl. Die SPÖ habe diesbezüglich auch schon Initiativen gesetzt.

Auch SPÖ-Kommunalsprecher Andreas Kollross fordert per Aussendung die Regierung auf, rasch ein generelles Verbot von Bankomatgebühren umzusetzen. „Der Zugang zu Bargeld ist als essenzielles Grundrecht der Menschen anzusehen.“

Ein weiteres Problem sei, dass gerade in ländlichen Regionen der Zugang zu Bargeld zunehmend verschlechtert werde. „Die Menschen mit Bankomatgebühren zu bestrafen, obwohl das oftmals die einzige Möglichkeit ist, zu seinem eigenen Geld in der eigenen Gemeinde zu kommen, ist gelinde gesagt eine Frechheit“, so Kollross. Dies gelte sowohl im urbanen und verstärkt im ländlichen Raum.

Auch Kollross fordert, die wohnortsnahe Erreichbarkeit zu Bankfilialen und Bargeld sicherzustellen. „Vor allem älteren Menschen, die weniger mobil sind, wird es massiv erschwert, Bankgeschäfte zu erledigen. Außerdem können solche Entwicklungen die Abwanderung beschleunigen, da Bankfilialen ein wichtiger Teil der Infrastruktur darstellen“, so der SPÖ-Kommunalsprecher.

