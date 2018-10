Arbeiter in Tirol von Holzdeckenelement am Kopf getroffen

Brixen im Thale (APA) - Ein 57-Jähriger ist am Donnerstag bei der Demontage einer Holzzwischendecke in einem Haus in Brixen im Thale (Bez. Kitzbühel) von einem Element getroffen und schwer verletzt worden. Laut Polizei traf das vier Meter lange und einen Meter breite Deckenteil den Mann am Kopf und am Oberkörper. Er wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.