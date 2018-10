Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit 0,84 Prozent im Plus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Freitag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.231,12 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 27,01 Punkten bzw. 0,84 Prozent.

Nach zwei starken Verlusttagen in Folge konnte sich der ATX damit wieder etwas erholen. Auch an Europas Leitbörsen hellte sich die Stimmung heute wieder auf. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,66 Prozent, FTSE/London +0,75 Prozent und CAC-40/Paris +0,77 Prozent.

Am Donnerstag hatten noch die Sorgen um rasch anziehende US-Zinsen und um eine mögliche Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China für Druck auf die Märkte gesorgt.

Am heutigen Freitag dürfte sich die Aufmerksamkeit der Anleger vor allem auf die beginnende US-Berichtssaison richten. Die Großbanken JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup werden ihre Ergebnisse vorlegen. Daneben stehen Daten zu den US-Importpreisen sowie die Verbrauchervertrauensdaten der Universität Michigan auf dem Programm.

Unternehmensseitig blieb es in Wien bisher ruhig. An die Spitze der Kurstafel setzten sich die Papiere von Zumtobel (plus 4,53 Prozent), gefolgt von AT&S (plus 4,11 Prozent) und Do&Co (plus 4,08 Prozent).

Gesucht waren auch Indexschwergewichte wie Wienerberger (plus 2,14 Prozent), Raiffeisen (plus 1,72 Prozent) und OMV (plus 1,16 Prozent). Auch für Schoeller-Bleckmann ging es um klare 3,99 Prozent bergauf.

Für Agrana-Papiere ging es dagegen um satte 3,75 Prozent auf 17,44 Euro bergab. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Gewinnschätzungen für den Zucker-, Frucht- und Stärkekonzern nach unten korrigiert. Die Anlageempfehlung „Hold“ und das Kursziel von 20 Euro wurden indessen nicht angetastet.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 9.10 Uhr bei 3.233,03 Punkten, das Tagestief lag zum Handelsstart bei 3.199,47 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,81 Prozent bei 1.628,63 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 21 Titel mit höheren Kursen, 14 mit tieferen und zwei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 2.520.821 (Vortag: 3.153.017) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 65,067 (83,88) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 196.880 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 7,10 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA363 2018-10-12/14:23