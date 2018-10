Fußball: Italien bangt nach WM-Debakel auch in Nations League

Rom (APA/dpa) - Erst die WM verpasst und nun den Abstieg vor Augen: Italien droht gegen Polen am Sonntag (20.45 Uhr) der nächste Fußball-Albtraum. In der Nations League müssen die Azzurri in Chorzow unbedingt eine Niederlage verhindern, sonst ist der Abstieg in die zweitklassige Liga B des neuen Wettbewerbs schon besiegelt.

Die Bilanz des neuen Trainers Roberto Mancini ist seit seinem Amtsantritt im Mai alles andere als ruhmreich: Nur ein Spiel von sechs wurde gewonnen - gegen Saudi-Arabien. Eine Verjüngung der Mannschaft und Taktikwechsel haben bisher keinen Erfolg gebracht. Am Mittwoch schaffte Italien im Testspiel gegen die Ukraine nur ein 1:1. „Wir sind es alle leid, nicht zu gewinnen“, räumte Mancini ein, „wir hoffen, dass wir ab Sonntag wieder mit dem Siegen beginnen.“

Italien ist Gruppenletzter und hat wie Polen nach dem 1:1 im Hinspiel im September nur einen Punkt aus zwei Spielen. Ein Unentschieden würde das vorzeitige Scheitern verhindern, der Gruppensieg und damit das Finalturnier im kommenden Juni wäre bei dann vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Portugal aber schon passe. Ein Pluspunkt für Italien: Der Druck ist auch für Robert Lewandwoski und Co. hoch. Verliert Polen, ist nach dem Vorrunden-K.o. bei der WM der nächste Rückschlag Gewissheit.