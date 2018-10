US-Finanzminister: Kursabsturz „nur eine normale Korrektur“

Washington (APA/AFP) - Der Absturz der Kurse an der Wall Street am Mittwoch und am Donnerstag ist laut US-Finanzminister Steven Mnuchin „nur eine normale Korrektur“. Die US-Konjunktur bleibe stark, sagte Mnuchin am Freitag im US-Sender CNBC. Märkte hätten die Tendenz, „zu weit in beide Richtungen“ auszuschlagen. Es sei gut, dass die Kurse sich am Freitag wohl erholen werden.

Die Wall Street in New York hatte am Mittwoch einen der schlechtesten Tage dieses Jahres erlebt, der Dow-Jones-Index gab um mehr als drei Prozent nach. Daraufhin war es weltweit zu deutlichen Kursverlusten gekommen. So sackte der Nikkei-Index am Donnerstag um fast vier Prozent ein; der Dax hatte am Mittwoch mit einem Minus von 2,21 Prozent und am Donnerstag mit einem Rückgang von 1,48 Prozent geschlossen.

Als Grund für den Absturz der Kurse in den USA nannten Analysten Sorgen vor Zinsanhebungen, aber auch die anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China sowie die Unklarheit über den Brexit. Steigende Zinsen machen das Sparen und die Anlage in Staatsanleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver.

US-Präsident Trump hatte mit Kritik an der US-Notenbank reagiert und damit die Sorgen von Anlegern weiter befeuert. Mnuchin hatte bereits am Donnerstag gegengesteuert und betont, die Fed sei nicht verantwortlich für den Kurssturz. Am Freitag sagte er, Zentralbankchef Jerome Powell mache einen guten Job.