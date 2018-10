Nachrichten leicht verständlich - Freitag, 12.10.

Gleichgeschlechtliche Paare dürfen ab 2019 in Österreich heiraten

Wien - Bisher war es in Österreich nicht möglich, dass Paare mit dem gleichen Geschlecht heiraten. Für sie hat es nur die Möglichkeit einer eingetragenen Partnerschaft gegeben. Es durften nämlich nur Paare bestehend aus einem Mann und einer Frau heiraten. Damit wurden schwule und lesbische Paare diskriminiert. Dieser Meinung war auch der Verfassungsgerichtshof, der gleichgeschlechtlichen Paaren eine Heirat erlauben wollte. Die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ haben das zuerst bekämpft, jetzt aber aufgegeben. Ab 1. Jänner 2019 dürfen auch schwule und lesbische Paare heiraten.

Kein allgemeines Verbot von Bankomat-Gebühren

Wien - Die österreichischen Banken dürfen in Einzelfällen weiterhin Gebühren für die Geldbehebung an Bankomaten verrechnen. Das hat der Verfassungsgerichtshof am Freitag beschlossen. Generell verlangen die österreichischen Banken nichts fürs Geldabheben. Es gibt aber auch Bankomaten in Österreich, die von ausländischen Anbietern betrieben werden. Bei manchen von diesen Bankomaten muss man beim Geldabheben eine Gebühr bezahlen. Bisher haben österreichische Banken diese Gebühr übernommen. Ab jetzt müssen die Bankkunden diese Gebühr selbst bezahlen.

Deutschland will Grenzkontrollen zu Österreich verlängern

Luxemburg/Berlin - Das Innenministerium von Deutschland will die Grenzkontrollen zu Österreich um ein halbes Jahr verlängern. Es kommen nämlich immer noch viele Flüchtlinge über die Grenze nach Deutschland, sagte der deutsche Innenminister Horst Seehofer. Deswegen soll die Grenze noch bis zum Mai 2019 kontrolliert werden. Österreich hat am Donnerstag auch seine Grenzkontrollen im Süden und Osten um ein halbes Jahr verlängert. Im Süden betrifft das die Grenze zu Slowenien, im Osten die Grenze zu Ungarn.

Erklärung: Grenzkontrollen

Mit der Hilfe von Grenzkontrollen soll verhindert werden, dass Menschen illegal in ein anderes Land kommen. Eingeführt wurden die Grenzkontrollen im Jahr 2015. In diesem Jahr gab es eine große Flüchtlingskrise. Sehr viele Menschen flüchteten dabei in andere Länder.

2 Straßenbahnen sind in Wien zusammengestoßen

Wien - Im Bezirk Margareten in Wien sind am Freitag 2 Straßenbahnen zusammengestoßen. 7 Menschen wurden dabei leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich in der Station Kliebergasse. Die Straßenbahn-Linien 1 und 62 waren betroffen. Grund für den Zusammenstoß waren gesundheitliche Probleme von einem Straßenbahnfahrer. Er hatte Probleme mit dem Kreislauf. Die beiden Züge wurden in die Werkstatt gebracht. Dort werden sie repariert.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++