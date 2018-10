AUSSENPOLITIK - Termine von Sa, 13.10.18 bis Mo, 15.10.18

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Samstag, 13. Oktober 2018

WIEN/EUROPA-WEIT Wien/Europa-weit - AI Europaweite Demonstration gegen Nationalismus

II * AI 14:00 Kundgebung „13-10“ gegen wachsenden

II Einfluss autoritärer Kräfte in Europa

17:30 Manifest zur Verteidigung von

Pressefreiheit und Meinungsvielfalt

(Wien, Mariahilfer Straße/Ecke Neubaugasse,

7.)

BURGENLAND Eisenstadt - 09:30 CI Fototermin „200 syrische Flüchtlinge besuchen das

AI Burgenland“

(11.30 Uhr: Mittagessen im Viva Sportzentrum,

Steinbrunn; 16.30 Uhr: Messe in Frauenkirchen)

(Schloss Esterhazy, Esterhazyplatz)

NIEDERÖSTERREICH Hernstein - 09:30 AI Außenpolitische Gespräche (12.-13.10.) „70 Jahre

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ mit

http://go.apa.at/DM2U71he

(Schloss Hernstein, Berndorfer Straße 32) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION/ITALIEN/FRANKREICH/MALTA * AA Debatte über Flüchtlings- und Asylpolitik in

CA Europa ITALIEN/EUROPÄISCHE UNION Rom/Brüssel * AA Streit um italienischen Budgetentwurf zwischen EU-

WA Kommission und Italien ---------------------------------------------------------------------

BULGARIEN Sofia * AA Ermittlungen nach Mord an bulgarischer

CA Journalistin Marinowa

MA

DEUTSCHLAND Berlin * AA Demonstration der Bündnisse #ausgehetzt/NoPAG,

Seebrücke, #unteilbar und „We‘ll Come United“

gegen Rassismus

INDONESIEN Nusa Dua * WA Forts. Jahrestagung Internationaler Währungsfonds

AA (IWF) und Weltbank (12.10.-14.10.) u.a. mit

Finanzminister Löger * 06:45 WA PK Lenkungsausschuss IMFC (International Monetary

AA and Financial Committee) anl. Jahrestagung

Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank

(12.10.-14.10.) (Ortszeit: 12:45 Uhr GMT+8) * 07:30 WA PK Bundesbank-Präs. Weidmann und deutscher

AA Finanzmin. Scholz anl. Jahrestagung

Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank

(12.10.-14.10.) (Ortszeit: 13:30 Uhr GMT+8)

SCHWEIZ Genf - AA Interparlamentarische Konferenz (13.10. bis

18.10.) mit u.a. SPÖ-Spitzenkandidaten für EU-

Wahl, Schieder

SYRIEN Damaskus * AA Entwicklung im syrischen Bürgerkrieg

TSCHECHIEN Prag * AA Zweite Runde von Teilsenatswahlen in Tschechien

(12.-13.10.)

TÜRKEI/SAUDI-ARABIEN Istanbul/Riad * AA Ermittlungen nach Verschwinden des saudi-

MA arabischen Journalisten Khashoggi -

Internationaler Druck auf Saudi-Arabien steigt

TÜRKEI/USA Izmir/Ankara/Washington * AA Entwicklung um US-Pastor Brunson - Gericht ordnete

Aufhebung von Hausarrest an

USA Chicago * AA Massenkundgebung Women‘s March anl. US-

Kongresswahl

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Sonntag, 14. Oktober 2018

WIEN * 11:00 AI Diskussion Institut für die Wissenschaften vom

Menschen (IWM) „Europe Drifting: What Is to Be

Done?“ mit Außenministerin Kneissl, Natalie

Nougayrede („The Guardian“), ehemaliger

kroatischer Außenministerin Pusic, Norbert Röttgen

(CDU), Ivan Vejvoda (IWM)

(Burgtheater, 1., Universitätsring 2) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION/ITALIEN/FRANKREICH/MALTA * AA Debatte über Flüchtlings- und Asylpolitik in

CA Europa ---------------------------------------------------------------------

BELGIEN Brüssel * AA Lokalwahlen in Belgien

DEUTSCHLAND Berlin - CA Beginn des 10. World Health Summit

AA https://www.worldhealthsummit.org/

XA (bis 16.10.)

DEUTSCHLAND (BAYERN) München * AA Landtagswahl in Bayern

(Wahllokale von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet)

INDONESIEN Nusa Dua * WA Abschluss Jahrestagung Internationaler

AA Währungsfonds (IWF) und Weltbank (12.10.-14.10.)

u.a. mit Finanzminister Löger

ITALIEN (SÜDTIROL) Brenner - 11:00 AI Kundgebung Süd-Tiroler Freiheit „100 Jahre

AA Fremdbestimmung“

(Grenzübergang)

LUXEMBURG Luxemburg * AA Parlamentswahlen in Luxemburg

(Wahllokale von 08:00 bis 14:00 Uhr geöffnet)

PAKISTAN Islamabad * AA Nachwahlen zur Parlamentswahlen in Pakistan

SCHWEIZ Genf - AA Interparlamentarische Konferenz (13.10. bis

18.10.) mit u.a. SPÖ-Spitzenkandidaten für EU-

Wahl, Schieder

TSCHECHIEN Prag * AA Nach zweiter Runde von Teilsenatswahlen in

Tschechien

VATIKAN Vatikanstadt * AA Heiligsprechung von Papst Paul VI. und des

salvadorianischen Bischofs Romero

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Montag, 15. Oktober 2018

WIEN * AI Vietnamesischer Ministerpräsident Nguyen Xuan Phuc

WI in Österreich (live auf

http://www.bundeskanzleramt.at/live ) - BILD AI 11:30 Begrüßung durch Bundeskanzler Kurz und

WI Empfang mit militärischen Ehren

(Foto- und Filmmöglichkeit)

(Ballhausplatz, 1.) - AI 13:00 Gespräch mit Bundeskanzler Kurz

WI - AI 13:10 Unterzeichnung von Memoranden

WI (Foto- und Filmmöglichkeit)

anschl. PK

(Bundeskanzleramt, Steinsaal, 1.,

Ballhausplatz 2) - AI 14:00 Arbeitsgespräch mit Nationalratspräsident

WI Sobotka

(Palais Epstein, 1., Dr.-Karl-Renner-Ring

3) - AI 15:00 Treffen mit Bundespräsident Van der Bellen

(Präsidentschaftskanzlei, 1.,

Ballhausplatz, Hofburg, Leopoldinischer

Trakt) - AI 16:45 Teilnahme am Wirtschaftsforum

WI Eröffnung durch WKÖ-Präsident Mahrer

Statement von Vu Tien Loc, Präsident der

vietnamesischen Handelskammer

Vortrag von Ministerpräsident Nguyen Xuan

Phuc

(Foto- und Filmmöglichkeit)

(Wirtschaftskammer Österreich, Julius Raab

Saal, 4., Wiedner Hauptstraße 63)

* 10:00 CI PK Caritas, Diakonie, Licht für die Welt,

AI Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) anl.

Welternährungstag: „Mehr Hilfe vor Ort fordern

österreichische Hilfsorganisationen“ mit Gen.sekr.

Schweifer (Caritas), Dir. Moser (Diakonie), GF

Prenn (Licht für die Welt), Präs. Schöpfer (Rotes

Kreuz Österreich)

(Cafe Klimt , 1., Michaelerplatz 2) * 10:00 KI Pressefrühstück Aufbau Verlag anl. Lesereise „Das

AI Verschwinden des Josef Mengele“ von und mit

Renaudot-Preisträger 2017, Olivier Guez

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Institut Francais d‘Autriche, 2., Praterstraße

38) - 13:45 AI Go-Governance-Konferenz zum Thema „Politische

Kommunikation in Europa: Bürgerdialog oder

Propaganda?“ mit u. a. Karas

(Diplomatische Akademie, 4., Favoritenstraße 15a) - 18:00 AI Symposium Friedrich Funder-Institut (FFI)

„Europäische Öffentlichkeit – Wunschtraum, Vision

oder konkretes Ziel“ mit u.a. Siebenhaar

(„Handelsblatt“), Rausch (Präsidentin der

Politischen Akademie), EU-Abgeordnetem Mandl

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Haus der Europäischen Union, 1., Wipplingerstraße

35) - 18:00 AI Podiumsdiskussion „Mitteleuropa – Wohin geht die

Reise?“ mit Koz?owska (Botschafterin der Republik

Polen in Österreich), Brix (Direktor der

Diplomatischen Akademie Wien), Busek (Vorsitzender

des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa),

Krasnodebski (Vizepräsident des Europäischen

Parlaments) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Polnische Botschaft, 13., Hietzinger Hauptstraße

42c) - 19:00 AI Vortrag „The Making of a Revolution - How Momentum

took Jeremy Corbyn to the doors of Downing Street“

von Jon Lansman (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Bruno Kreisky Forum, 19., Armbrustergasse 15) - 19:00 AI Festival „Salam Orient“: Round-Table-Gespräch

KI Vienna Institute for International Dialogue and

Cooperation (vidc) „Unerhört? - Frauenbewegungen

in der arabischen Welt“

http://www.salam-orient.at/

(Hauptbücherei, 7., Urban-Loritz-Platz 2a)

BURGENLAND Rechnitz - 09:30 II Pressetermin Österreichische Gesellschaft für

AI Europapolitik (ÖGfE) „Burgenländisches EU-

Gipfeltreffen am Geschriebenstein“ u. a. mit

Landtagspräsident Illedits (SPÖ)

(Parkplatz auf der Passhöhe der B56,

Geschriebenstein-Landesstraße) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION Brüssel - AI Bildungsminister Faßmann bei der EU

XI

II * AI Italiens Regierung will Entwurf ihres umstrittenen

Budgetplans der EU vorlegen

Luxemburg - AI Treffen der Außenminister der Östlichen

Partnerschaft * 09:00 AA EU-Außenministerrat - 10:00 WA EU-Agrar- und Fischereirat (15.-16.10.) u.a. mit

CA Landwirtschaftsministerin Köstinger

AA EUROPÄISCHE UNION/ITALIEN/FRANKREICH/MALTA * AA Debatte über Flüchtlings- und Asylpolitik in

CA Europa ---------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND Berlin - CA Forts. des 10. World Health Summit

AA https://www.worldhealthsummit.org/

XA (bis 16.10.)

DEUTSCHLAND (BAYERN) München * AA Nach Landtagswahl in Bayern

ITALIEN (SÜDTIROL) Bozen * 16:30 AA PK Südtiroler Freiheitliche mit Vizekanzler und

AI FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache

(Buschenschank Steidlerhof, Obermagdalena 1)

NIEDERLANDE Den Haag * AI Bundeskanzler Kurz bei niederländischem

II Ministerpräsidenten Rutte

18:00 Uhr Begrüßung und Vier-Augen-Gespräch,

anschl. PK

SCHWEIZ Genf - AA Interparlamentarische Konferenz (13.10. bis

18.10.) mit u.a. SPÖ-Spitzenkandidaten für EU-

Wahl, Schieder

