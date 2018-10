Karate: Drittrunden-Aus von Plank bei Premier League in Tokio

Tokio (APA) - Das Premier-League-Turnier in Tokio ist für Österreichs Karate-Ass Bettina Plank in der dritten Runde zu Ende gegangen. Da unterlag die Vize-Europameisterin am Freitag in der Klasse bis 50 kg der Französin Sophia Bouderbane nach 0:0 mit 2:3-Kampfrichterentscheid. „Vorerst überwiegt die Enttäuschung“, sagte die 26-Jährige, für die es die Generalprobe für die WM in Madrid (6. bis 11. November) war.

„Klar ist Bettina enttäuscht, aber wichtig ist, dass sie gesehen hat, dass sie einen Monat vor der Weltmeisterschaft nach ihrer überwundenen Handverletzung ganz die Alte ist. Spritzig, aggressiv, voller Selbstvertrauen“, erklärte Karate-Austria-Generalsekretär Ewald Roth in einer Aussendung. Vor Madrid absolviert die Vorarlbergerin Plank von 21. bis 28. Oktober noch ein Trainingslager auf Gran Canaria.