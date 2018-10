Wiener Rentenmarkt am Nachmittag mit Kursgewinnen

Wien (APA/dpa-AFX) - Der Wiener Rentenmarkt hat nach einem noch recht unentschlossenen frühen Geschäft am Nachmittag deutlich zulegen können, die Renditen gaben in allen Laufzeiten nach. Der Kurs des deutschen Euro-Bund-Future drehte im Handelsverlauf ins Plus. Ein ähnliches Bild zeigte sich in ganz Europa - die Renditen der meisten zehnjährigen europäischen Benchmark-Anleihen gaben leicht nach, einen Renditeaufschlag verbuchten dagegen nur die Titel auf der iberischen Halbinsel und in Ungarn.

Überraschend schwächer fielen am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA aus. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Oktober unerwartet eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel um 1,1 Punkte auf 99,0 Punkte, wie die Universität am Freitag mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 100,5 Punkte gerechnet.

Um 16:10 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Dezember-Termin, mit 158,46 um 6 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (158,40). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 158,21. Das Tageshoch lag bisher bei 158,55, das Tagestief bei 157,95, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 60 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 428.876 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,46 (zuletzt: 1,48) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,71 (0,73)Prozent, jene der fünfjährigen bei 0,03 (0,05) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,49 (-0,47) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 34 (zuletzt: 35) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 27 (16) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 20 (20) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 17 (17) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief Vortag zuletzt Bund 47/02 30 1,50 100,85 101,25 1,46 100,78 100,1 Bund 28/01 10 0,75 100,36 100,44 0,71 100,33 100,03 Bund 23/03 5 0,00 99,84 100,04 0,03 99,88 99,78 Bund 20/01 2 3,90 107,69 107,80 -0,49 107,73 107,75 ~