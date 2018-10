Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis knapp im Plus

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Freitag im späten europäischen Handel knapp im Plus gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 71,10 Dollar und damit um 0,18 Prozent mehr als am Donnerstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 80,14 Dollar gehandelt, das ist ein moderates Minus von 0,15 Prozent.

Im Tagesverlauf hatten WTI und Brent noch deutlichere Kursgewinne verbucht, bis zum späten Nachmittag schmolz das Plus bei den Ölpreisen allerdings wieder merklich ab. Auf Wochensicht konnten die Ölpreise damit ihre Kursverluste der vergangenen Tage kaum ausgleichen.

Am Mittwoch und Donnerstag hatten Sorgen um eine weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China, starke Abschläge an den US-Börsen sowie überraschend gestiegene US-Öllagerbestände Brent und WTI auf Talfahrt geschickt, hieß es aus dem Markt.

Zum Wochenschluss blicken die Anleger auf neue Außenhandelsdaten aus China. Im September lag der Exportüberschuss Chinas mit den USA bei 34,13 Milliarden Dollar, das sind gut drei Milliarden Dollar mehr als im August.

Am Freitag am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.219,07 Dollar und damit wieder etwas tiefer gegenüber dem Schlusskurs von Donnerstag von 1.221,20 Dollar. Nach einem Kurssprung von rund 35 US-Dollar vom Vortag ging es für das Edelmetall zum Wochenschluss wieder leicht bergab. Gold hatte von einem schwachen Dollar und fallenden Anleihenrenditen profitiert.

Kurse ausgesuchter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 80,14 80,26 -0,15 WTI 71,10 70,97 +0,18 OPEC-Daily 80,14 82,60 -2,98 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.219,07 1.221,20 -0,17 Silber 14,62 14,56 +0,41 Platin 837,26 837,83 -0,07 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 137,60 135,70 +1,40 Kakao 2.158,00 2.097,00 +2,91 Zucker 366,10 362,90 +0,88 Mais 173,75 173,50 +0,14 Sojabohnen 889,75 885,00 +0,54 Weizen 208,50 207,50 +0,48 ~