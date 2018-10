Prager Börse schließt etwas geschwächt

Prag (APA) - Die Prager Börse ist am Freitag etwas schwächer aus dem Handel gegangen. Der tschechische Leitindex PX fiel um 0,38 Prozent auf 1.079,61 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,45 (Vortag: 0,76) Mrd. tschechischen Kronen.

In einem durchwachsenen europäischen Marktumfeld ging der tschechische Aktienhandel etwas schwächer ins Wochenende. Nach den deutlichen Verlusten an der Wall Street am Vorabend lieferten die US-Börsen heute wieder festere Vorgaben. In Tschechien blieben kursrelevante Konjunkturdaten aus. Für Spannung sorgt das Wahlwochenende.

Denn in Tschechien hat am Freitagnachmittag die zweitägige Stichwahl der Teilsenatswahl begonnen. Erwartet wird eine Stärkung der Oppositionsparteien in der zweiten Parlamentskammer, vor allem der konservativen Demokratischen Bürgerpartei (ODS) und der christdemokratischen Volkspartei (KDU-CSL).

Bei den Einzelwerten zeigten sich im PX nur zwei Titel mit positivem Vorzeichen. Die Papiere von Komercni Banka legten um 0,28 Prozent zu und für die Anteilsscheine von Pegas Nonwovens ging es um 0,44 Prozent aufwärts.

Auf der schwächeren Seite der Kurstafel fiel hingegen die Prager Notierung der VIG um 0,81 Prozent. Noch schwächer tendierten die Aktien des Spirituosenkonzerns Stock (minus 1,33 Prozent) und der Kurs der Moneta Money Bank schloss mit einem Minus von 1,38 Prozent als Schlusslicht im Leitindex der tschechischen Börse.

