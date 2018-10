Bankomaten - Hartinger-Klein: Kostenpflichtige Geräte kennzeichnen

Wien (APA) - Konsumentenschutzministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) will nach dem heutigen VfGH-Erkenntnis eine „Kennzeichnung der kostenpflichtigen Bankomaten erreichen“. Darum gehe es aus Sicht des Verbraucherschutzes, so die Politikerin am Freitag in einer Aussendung. Derzeit muss vor der Abhebung immerhin ein Hinweis auf Gebühren am Schirm erscheinen.