Neue EU-Kraftstoffkennzeichnung kommt in Deutschland erst 2019

Berlin (APA/AFP) - EU-weit sollten ab heute Freitag die Zapfsäulen an den Tankstellen einheitlich gekennzeichnet sein, damit Autofahrer immer wissen, ob sie Diesel, Benzin oder doch Erdgas tanken. In Deutschland kommen die standardisierten Aufkleber aber erst im kommenden Jahr. „Wir werden Anfang 2019 einen Verordnungsentwurf vorlegen“, sagte ein Sprecher des zuständigen Bundesumweltministeriums am Freitag.

Es gebe derzeit noch „Klärungsbedarf zu einigen Aspekten der Kennzeichnung und Zulassung von Kraftstoffen“, führte er zur Begründung der zeitlichen Verzögerung an. Da die Bezeichnungen Benzin und Diesel in Deutschland gleich sind wie in Österreich, wird dies für heimische Autofahrer wohl kein großes Problem mit sich bringen.

Nach einer aktuellen Länder-Umfrage, die AFP vorliegt, sind auch Großbritannien, die Türkei, Ungarn und Griechenland in Verzug. Länder wie Österreich, Frankreich und Polen konnten die Umsetzungsfrist hingegen nach letztem Stand einhalten.

Die neue einheitliche Form der Kennzeichnung für Benzin ist ein Kreis mit den Symbolen E5, E10 und E85. Dieselkraftstoffe erhalten ein Quadrat mit den Symbolen B7, B10 und XTL, gasförmige Kraftstoffe bekommen eine Raute mit den Bezeichnungen H2, CNG, LPG und LNG.