Anrainerparken in Wien - Figl befürchtet ausgestorbenen Stadtkern

Wien (APA) - Der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl (ÖVP), hat am Freitagabend Kritik an der Öffnung der Anrainerparkplätze in Wien für Lieferanten geübt. „Wenn wir wollen, dass die Innere Stadt kein ausgestorbener Stadtkern - kein Habsburg-Disneyland - wird“, müsste allen Bewohnern die Möglichkeit geboten werden, einen Parkplatz zu finden, betonte er in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

„Denn auch wir Innenstädter müssen Einkäufe, etc. transportieren“, meinte Figl. „In der Inneren Stadt leben knapp unter 17.000 Bewohnerinnen und Bewohner. Diesen stehen über 250.000 Menschen gegenüber, die jeden Tag in den Ersten Bezirk pendeln - auch mit dem Auto.“ Zudem hätten sich die Innenstadtbewohner Anfang des Jahres in einer Bürgerbefragung mit 92 Prozent für die Beibehaltung der bisherigen Regelungen ausgesprochen.