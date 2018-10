Warschauer Börse schließt klar im Plus

Warschau (APA) - Die Warschauer Börse hat am Freitag deutlich in der Gewinnzone geschlossen und damit Teile der Vortagesverluste wieder aufgeholt. Der WIG-30 stieg um 1,04 Prozent auf 2.484,70 Einheiten ein. Der breiter gefasste WIG gewann um 1,03 Prozent auf 56.516,02 Punkte.

Während die europäischen Leitbörsen überwiegend schwächer aus dem Handel gegangen sind, konnte der polnische Aktienmarkt klare Aufschläge ins Ziel bringen. Am Vortag hatten die Warschauer Indizes noch deutlich schwächer geschlossen.

Dem polnischen Statistikamt (GUS) zufolge ist die Industrieproduktion im August im Jahresabstand um 5 Prozent gestiegen. Im Juli war die Industrieproduktion noch um 10,3 Prozent gewachsen.

Bei den Einzelwerten machten die Aktien des Computerspielentwicklers CD Projekt am Freitag einen satten Kurssprung. Die Anteilsscheine von CD Projekt gewannen um 7,24 Prozent an Wert und gehörten damit zu den stärksten an der Warschauer Börse. Gefolgt wurden sie von den Papieren von PKN Orlen (plus 2,86 Prozent) und von LPP (plus 2,68 Prozent).

