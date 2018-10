Bankomat im Burgenland aufgebrochen - Hoher Sachschaden

Kittsee (APA) - Mit brachialer Gewalt sind bisher unbekannte Täter vorgegangen, die in der Nacht auf Freitag einen Bankomat in einem Supermarkt in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) aufgebrochen haben. Wie die Polizei mitteilte, durchbrachen sie mit einem Fahrzeug die Glasscheibe des Marktes und rissen den Bankomat aus der Verankerung. Die Schadenssumme liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Die Täter nahmen lediglich die Geldlade mit, der Bankomat blieb im Supermarkt. Durch massive Gewaltanwendung wurde der Schaufensterbereich des Geschäftes schwer beschädigt. Der Alarm war kurz nach 2.00 Uhr ausgelöst worden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Ob ein Zusammenhang mit einem Bankomatdiebstahl vor rund drei Wochen in Kittsee besteht, müsse erst überprüft werden, hieß es von der Polizei. Damals war der Geldautomat einer Bank mithilfe eines Kastenwagens aus der Verankerung gerissen und abtransportiert worden.