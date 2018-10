Europas Leitbörsen drehen vor Schluss ins Minus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag die Gewinne aus dem frühen Handel nicht halten können. Trotz eines guten Starts brachte das am Nachmittag veröffentlichte Michigan-Sentiment aus den USA die Börsen Europas ins Straucheln. Zu Börsenschluss setzte es leichte Verluste für fast alle Leitindizes.

Am Vortag hatte die Angst vor einem Zinsanstieg in den USA noch für eine weltweite Verkaufswelle gesorgt. In den USA war der Börsenstart unterdessen mit klaren Gewinnen verbunden. Auch in Asien hatte es klare Gewinne gegeben.

Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 verlor im Lauf des Tages moderat um 14,78 Einheiten oder 0,46 Prozent auf 3.194,41 Punkte. Der DAX in Frankfurt konnte seine morgendlichen Zuwächse nicht halten und ging bei 11.523,81 Punkten und minus 15,54 Einheiten oder 0,13 Prozent aus dem Handel. Der FT-SE-100 der Börse London fiel um 11,02 Zähler oder 0,16 Prozent und steht nun bei 6.995,91 Stellen.

Die Stimmung der US-Konsumenten hat sich im Oktober überraschend eingetrübt. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen fiel um 1,1 auf 99,0 Zähler, wie die Universität Michigan am Freitag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem leichten Anstieg auf 100,4 Zähler gerechnet.

An der Spitze des Euro-Stoxx-50 hievten sich die Aktien der Airbus Group mit einem Plus von mehr als drei Prozent. Zuletzt hatten Analysten der Deutschen Bank sowie der UBS die Kursziele für die Titel angehoben. Zudem sprachen sie Kaufempfehlungen für die Aktie aus.

Im weit gefassten Euro-Stoxx-Index hielten sich Dialog Semiconductor mit mehr als plus 3 Prozent klar im Spitzenfeld. Der britische Chipentwickler tritt einen Teil seines Geschäfts und Know-hows an Apple ab und bekommt im Gegenzug künftige Aufträge vom iPhone-Konzern zugesichert. Das wurde am gestrigen Donnerstag bekannt gegeben.

In London hielten sich Aktien des Investment Trusts Scottish Mortgage mit 5,85 Prozent Plus an der Spitze im Leitindex FTSE-100. Darüber hinaus gab es Gewinne bei den Rohstoffwerten: Anglo American und Fresnillo konnten jeweils mehr als 3 Prozent zulegen.

Deutliche Verluste in London gab es für die Zigarettenhersteller Imperial Brands mit minus 6,03 Prozent und British American Tobacco mit minus 3,91 Prozent. Zuletzt hatte die amerikanische Lebensmittelüberwachungsbehörde FDA eine Kampagne gegen die Nutzung von e-Zigaretten gestartet. Die FDA will insbesondere den Verkauf aber auch das Marketing der Produkte stärker kontrollieren.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.204,11 0,00 0,00 3.204,11 Frankfurt DAX 11.523,81 -15,54 -0,13 11.539,35 London FT-SE-100 6.995,91 -11,02 -0,16 7.006,93 Paris CAC-40 5.095,98 -10,39 -0,20 5.106,37 Zürich SPI 10.232,38 30,55 0,30 10.201,83 Mailand FTSEMIB 19.255,98 -100,63 -0,52 19.356,61 Madrid IBEX-35 8.902,00 -105,90 -1,18 9.007,90 Amsterdam AEX 516,29 -1,60 -0,31 517,89 Brüssel BEL-20 3.505,03 2,25 0,06 3.502,78 Stockholm SX Gesamt 1.536,46 -13,95 -0,90 1.550,41 Europa Euro-Stoxx-5 3.194,41 -14,78 -0,46 3.209,19

Euro-Stoxx 353,66 -0,70 -0,20 354,36 ~

