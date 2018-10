Börse London schließt knapp behauptet

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Freitag in einem überwiegend schwächeren europäischen Umfeld ebenfalls knapp behauptet geschlossen.

Trotz starkem Start konnte der „Footsie“ seine Gewinne nicht über den Tag retten. Konjunkturdaten aus den USA brachten den britischen Leitindex wie auch die anderen Leitbörsen Europas klar unter Druck. Das Michigan-Sentiment für Oktober hatte sich gegen die Erwartungen leicht eingetrübt.

Der FT-SE-100 Index beendete den Handelstag bei 6.995,91 Punkten und einem Plus von 11,02 Einheiten oder 0,16 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 57 Gewinner und 41 Verlierer gegenüber. Zwei Titel notierten ohne Veränderung.

Die britische Regierung will Mittel für eine Konjunkturspritze nach dem EU-Austritt zurücklegen. Finanzminister Philip Hammond kündigte am Freitag im Sender Bloomberg TV die Bildung einer „Fiskalrücklage“ an, mit der die Regierung nach Vollzug des Brexit „bei Bedarf die Nachfrage in der Volkswirtschaft des Vereinigten Königreichs stützen“ werde.

Zur selben Zeit wurden allerdings auch weiter Spekulationen um eine Regierungskrise laut. Premierministerin Theresa May erwägt Berichten zufolge, einer zeitlich unbefristeten Mitgliedschaft in der Europäischen Zollunion zuzustimmen, sollte keine bessere Lösung für die knifflige Frage um die irische Grenze gefunden werden.

In London hielten sich Aktien des Investment Trusts Scottish Mortgage mit 5,85 Prozent Plus an der Spitze im Leitindex FTSE-100. Darüber hinaus gab es Gewinne bei den Rohstoffwerten. Anglo American und Fresnillo konnten jeweils mehr als 3 Prozent zulegen.

Deutliche Verluste in London gab es für die Zigarettenhersteller Imperial Brands mit minus 6,03 Prozent und British American Tobacco mit minus 3,91 Prozent. Zuletzt hatte die amerikanische Lebensmittelüberwachungsbehörde FDA eine Kampagne gegen die Nutzung von e-Zigaretten gestartet. Die FDA will insbesondere den Verkauf aber auch das Marketing der Produkte stärker kontrollieren.

Bei den Londoner Mittelwerten, im FTSE-250, sackten Aktien von Thomas Cook mit mehr als minus 6 Prozent ans untere Ende der Kurstafel. Der Fluganbieter hält heutigen Angaben zufolge allerdings einen vorübergehenden Stillstand im Flugbetrieb für möglich, falls Großbritannien ohne Abkommen aus der EU ausscheidet. Für alle Fluglinien sei es essenziell, dass die wichtigsten Vorschriften für die Luftfahrt noch vor dem EU-Austritt Großbritanniens angepasst würden, sagte der Chef der Flugzeugflotte des Reisekonzerns, Christoph Debus.

Ebenfalls im FTSE-250 sandte ein Analystenupdate zum Polymerhersteller Victrex dessen Aktien in den Keller. Anstatt „equal weight“ wird nun „underweight“ von den Analysten empfohlen. Die Papiere verloren 4,59 Prozent.

An der Spitze im FTSE-250 fanden sich unterdessen die Aktien des Eisenerzförderers Ferrexpo mit einem Plus von 7,64 Prozent.

~ ISIN GB0001383545 ~ APA529 2018-10-12/18:48