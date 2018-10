US-Börsen reduzieren im Verlauf Gewinne aus dem Frühhandel

New York (APA) - Nachdem die New Yorker Börsen am Freitag deutlich stärker in den Handel gestartet waren, gaben die Indizes an der Wall Street ihre Gewinne im Verlauf teilweise wieder aus der Hand. Gegen 19.20 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Plus von 146,89 Zählern oder 0,59 Prozent bei 25.199,72 Punkten.

Der S&P-500 Index lag 20,47 Punkte oder 0,75 Prozent in der Gewinnzone bei 2.748,84 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gewann um 100,48 Zähler oder 1,37 Prozent auf 7.429,54 Einheiten.

Die Stimmung der US-Konsumenten hat sich im Oktober überraschend eingetrübt. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen fiel um 1,1 auf 99,0 Zähler, wie die Universität Michigan am Freitag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem leichten Anstieg auf 100,4 Zähler gerechnet.

Die Verbraucher bewerteten ihre derzeitige Lage schlechter und schauten auch weniger optimistischer nach vorn. Der private Konsum ist eine Stütze der US-Konjunktur. Er steht für etwa 70 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Bei den Einzelwerten sorgten Zahlenvorlagen vor Impulse. Einige große Finanzinstitute legten Geschäftszahlen für das Sommerquartal vor. So hat JPMorgan Chase von guten Geschäften an den Finanzmärkten und der breiten Aufstellung profitiert. Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Gewinn von 8,4 Milliarden US-Dollar (7,3 Mrd. Euro) und damit fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor. Damit übertraf JPMorgan Chase auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Die Erträge legten um sieben Prozent auf 27,3 Milliarden Dollar zu. Zuletzt tendierten die Papiere der größten Bank der USA allerdings mit 1,56 Prozent im Minus.

Niedrigere Steuern und höhere Zinsen haben auch den Gewinn der Citigroup kräftig steigen lassen. Der Überschuss legte im dritten Quartal im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar (4,0 Mrd. Euro) zu. Das Ergebnis fiel höher aus als am Markt erwartet, die Aktie war vorbörslich zunächst um rund zwei Prozent gestiegen. Danach grenzte der Citi-Kurs seine Gewinne allerdings wieder auf gut 1 Prozent ein.

Der Branchenkollege Wells Fargo hat seinen Gewinn im gleichen Zeitraum auch dank Kostensenkungen kräftig erhöht. Verglichen mit dem Vorjahreswert kletterte der Überschuss in den drei Monaten bis Ende September um rund ein Drittel auf 6,0 Milliarden Dollar (5,2 Mrd. Euro). Die Anteilsscheine von Wells Frago tendierten 0,23 Prozent im Plus.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA546 2018-10-12/19:30