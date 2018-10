Doping: Einigung vor CAS 2 - Sergejewa acht Monate gesperrt

Lausanne (APA/AFP) - Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) teilte dann aber am Freitagabend mit, dass Nadeschda Sergejewa wegen des positiven Dopingtests bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea für acht Monate gesperrt worden ist. Diese endet aber bereits am 22. Oktober dieses Jahres, womit die Russin an der kommenden Bob-Weltcup-Saison teilnehmen kann.