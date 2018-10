Formel 1: Motorsport-Weltrat segnete Kalender für 2019 ab

Paris (APA/AFP) - Der Motorsport-Weltrat des Internationalen Automobil-Verbandes (FIA) hat am Freitag in Paris den Formel-1-Kalender für das kommende Jahr ohne Änderung abgesegnet. Die 21 WM-Läufe umfassende Saison startet damit am 17. März in Australien und endet am 1. Dezember in Abu Dhabi. Der Grand Prix von Österreich findet am 30. Juni auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt.

Das Rennen am 14. April in China wird der 1.000. Grand Prix in der Motorsport-Königsklasse sein.

~ Der Kalender der Formel-1-Weltmeisterschaft 2019 (21 Rennen): 17. März Australien Melbourne 31. März Bahrain Sakhir 14. April China Shanghai 28. April Aserbaidschan Baku 12. Mai Spanien Barcelona 26. Mai Monaco Monte Carlo 09. Juni Kanada Montreal 23. Juni Frankreich Le Castellet 30. Juni Österreich Spielberg 14. Juli Großbritannien Silverstone 28. Juli Deutschland Hockenheim 04. August Ungarn Budapest 01. September Belgien Spa-Francorchamps 08. September Italien Monza 22. September Singapur Singapur 29. September Russland Sotschi 13. Oktober Japan Suzuka 27. Oktober Mexiko Mexiko-Stadt 03. November USA Austin 17. November Brasilien Sao Paulo 01. Dezember Vereinigte Arab. Emirate Abu Dhabi ~